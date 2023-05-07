



Убийство Диара Амри: подозреваемый был пьян

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что подозреваемый в убийстве 19-летнего Дияра Амри на въезде в поселение Ган-Нер не прошел тест на алкоголь после ареста. Об этом говорит сотрудник, участвующий в расследовании, ведущемся в северном округе полиции.



Новая доказательная деталь добавлена к делу, наряду с дополнительной информацией, полученной при допросе. Подозреваемый, житель Ган-Нер, 32 лет, не имеющий судимостей, служивший в составе бригады "Голани" в рамках своей военной службы, будет доставлен сегодня утром для продления срока содержания под стражей в мировой суд в Нацерете.



На слушаниях о продлении срока содержания под стражей в суде адвокат подозреваемого объяснил, что это человек без судимости, и заявил, что он действовал в целях самообороны. "Это очень печальный случай ссоры на дороге", - сказал адвокат Надав Гринольд, представляющий подозреваемого. "Мой клиент - молодой человек, солдат, бывший боец Голани, резервист, который только несколько дней назад вернулся домой после защиты границ страны".



Он также добавил: "Мой клиент утверждает, что на него напали, и он был вынужден защищаться, опасаясь за свою жизнь. Любые попытки приписать ему националистический мотив несостоятельны и не имеют ничего общего с реальностью. Мы должны предоставить полиции возможность делать свою работу и расследовать это дело".