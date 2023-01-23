



"Убийство чести": женщина застрелена отцом в пакистанском суде

Полиция сообщила, что новобрачная женщина была застрелена в понедельник своим отцом в суде Карачи, в портовом городе Пакистана, что является очевидным "убийством чести".



Инцидент произошел, когда женщина, жительница Пирабада в Карачи, пришла в городской суд Карачи, чтобы записать свое заявление, подтверждающее, что она вступила в добровольный брак, сообщила полиция.



Высокопоставленный сотрудник полиции сказал, что женщина родом из Вазиристана, и недавно вышла замуж за местного врача.



"Когда сегодня утром она пришла в городской суд, чтобы записать свое заявление, ее отец расстрелял ее, случайно ранив при этом полицейского. Женщина умерла на месте от полученных ранений, опасности для жизни полицейского на данный момент нет", — сообщил старший суперинтендант полиции Шаббир Сетар.



"Обвиняемый задержан, оружие, использованное при совершении преступления, изъято", — сказал он, добавив, что почти в каждом случае за "убийством чести" стоит отец, муж, брат или любой другой родственник мужского пола.



По словам полиции, женщина ушла из дома после замужества, что разозлило ее отца.



Ежегодно в разных частях Пакистана "во имя чести" убивают сотни женщин.



Комиссия по правам человека Пакистана (HRCP) сообщала в среднем о 650 "убийствах чести" ежегодно за последнее десятилетие. Но поскольку о большинстве из них не сообщается, реальное число, вероятно, будет намного выше.

