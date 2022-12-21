



Убийство бездомного в Торонто: подробности

Восьми девочек-подростков были обвинены в убийстве после того, как 59-летний мужчина был зарезан в центре Торонто в ночь с субботы на воскресенье.



Инцидент произошел сразу после полуночи на площади возле главного железнодорожного вокзала города. Мужчина, личность которого не установлена, скончался в больнице спустя несколько часов после нападения.



Трем 13-летним, трем 14-летним и двум 16-летним девочкам предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Нападение началось, когда одна из девушек попыталась отобрать у бездомного алкоголь, рассказали свидетели.



После предварительного слушания дела в суде подозреваемые были заключены под стражу, сообщили журналистам в полиции. Их следующая явка в суд назначена на 29 декабря.