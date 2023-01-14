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Убийство бедуина на юге Израиля: начато расследование
14.01.2023 08:25 Ольга Белозерова

Убийство бедуина на юге Израиля: начато расследование

Полиция начала расследование убийства после того, как на юге Израиля был застрелен бедуин.

Об этом сообщает Times of Israel.

Согласно заявлению полиции, мужчину с огнестрельным ранением доставили на заправочную станцию ​​на шоссе 40 к югу от Беэр-Шевы, где медики констатировали его смерть.

Позже правоохранители провели обыски в этом районе и собрали улики. Полиция идентифицировала жертву как жителя "бедуинской диаспоры".

По информации прессы, убитым оказался Салим аль-Хуашла, глухой и немой отец восьми детей.

Ссылаясь на предварительные данные, полиция заявила, что мужчина, по-видимому, был ранен шальной пулей, выпущенной в ходе спора между враждующими кланами в этом районе.

Через несколько часов после стрельбы полиция сообщила о задержании подозреваемого, 20-летнего жителя района.
 

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