



Убийство бедуина на юге Израиля: начато расследование

Полиция начала расследование убийства после того, как на юге Израиля был застрелен бедуин.



Об этом сообщает Times of Israel.



Согласно заявлению полиции, мужчину с огнестрельным ранением доставили на заправочную станцию ​​на шоссе 40 к югу от Беэр-Шевы, где медики констатировали его смерть.



Позже правоохранители провели обыски в этом районе и собрали улики. Полиция идентифицировала жертву как жителя "бедуинской диаспоры".



По информации прессы, убитым оказался Салим аль-Хуашла, глухой и немой отец восьми детей.



Ссылаясь на предварительные данные, полиция заявила, что мужчина, по-видимому, был ранен шальной пулей, выпущенной в ходе спора между враждующими кланами в этом районе.



Через несколько часов после стрельбы полиция сообщила о задержании подозреваемого, 20-летнего жителя района.

