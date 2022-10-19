



Убийство арабского журналиста в Умм-эль-Фахм: четверо арестованных

Четверо жителей Умм-эль-Фахм арестованы по подозрению в причастности к убийству арабского журналиста Нидаля Агбарии.

Об этом сообщает полиция.

В задержании участвовали центральное подразделение полиции, МАГАВ, кинологи и дополнительные силы.

Все подозреваемые — жители Умм-эль-Фахм в возрасте от 20 до 30 лет. В доме одного из них нашли пистолет.

Полиция потребует продления срока содержания подозреваемых под страдей.

Агбария был застрелен в своей машине в Умм-эль-Фахм в начале сентября. Убийство вызвало возмущение среди израильских арабов.