Убийство арабского журналиста в Умм-эль-Фахм: четверо арестованных
Четверо жителей Умм-эль-Фахм арестованы по подозрению в причастности к убийству арабского журналиста Нидаля Агбарии.
Об этом сообщает полиция.
В задержании участвовали центральное подразделение полиции, МАГАВ, кинологи и дополнительные силы.
Все подозреваемые — жители Умм-эль-Фахм в возрасте от 20 до 30 лет. В доме одного из них нашли пистолет.
Полиция потребует продления срока содержания подозреваемых под страдей.
Агбария был застрелен в своей машине в Умм-эль-Фахм в начале сентября. Убийство вызвало возмущение среди израильских арабов.
נעצרו ארבעה חשודים במעורבות ברצח נידאל אגבאריה – בתום חקירה סמויה, עצרו בלשי ימ"ר, בסיוע לוחמי מג"ב וכוחות נוספים, ארבעה תושבי אום אל פאחם. בחיפוש שנעשה בבית אחד החשודים נתפס אקדח, החקירה נמשכת pic.twitter.com/HXDByOy880— משטרת ישראל (@IL_police) October 19, 2022