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Убийство арабского журналиста в Умм-эль-Фахм: четверо арестованных
19.10.2022 10:07 Алина Груднева

Убийство арабского журналиста в Умм-эль-Фахм: четверо арестованных

Четверо жителей Умм-эль-Фахм арестованы по подозрению в причастности к убийству арабского журналиста Нидаля Агбарии.

 
Об этом сообщает полиция.
 
В задержании участвовали центральное подразделение полиции, МАГАВ, кинологи и дополнительные силы. 
 
Все подозреваемые — жители Умм-эль-Фахм в возрасте от 20 до 30 лет. В доме одного из них нашли пистолет.
 
Полиция потребует продления срока содержания подозреваемых под страдей.
 
Агбария был застрелен в своей машине в Умм-эль-Фахм в начале сентября. Убийство вызвало возмущение среди израильских арабов.

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