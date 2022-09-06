



Убийство Абу-Акле: "Аль-Джазира" отвергла результаты расследования

"Аль-Джазира" отвергла результаты израильского расследования смерти журналистки Ширин Абу-Акле.



Как сообщает The New Arab, медиа-сеть назвала расследование попыткой израильской армии "уклониться от уголовной ответственности" за убийство журналистки.



"Аль-Джазира" осуждает нежелание израильских оккупационных сил открыто признать свое преступление и попытки уклониться от судебного преследования виновных", - говорится в заявлении.



Также медиа-сеть призвала "независимый международный орган" провести расследование.



Напомним, что в результатах расследования говорится о том, что есть высокая вероятность того, что Ширин Абу Акле могла быть случайно убита выстрелом, который осуществил израильский солдат. Однако, как заявили в ЦАХАЛе, все еще остается возможность того, что смертельный выстрел был совершен палестинцами.