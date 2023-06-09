Убийство 15-летней девушки в Галилее: появились новые подробности
Появились новые подробности сегодняшней стрельбы в Западной Галилее, в результате которой погибла 15-летняя девушка.
По данным Ynet, как выяснилось, жертве поступали угрозы из-за ее сексуальной ориентации.
По версии следствия, девушке-подростку угрожали ее собственные родственники. По факту убийства начато расследование. Полиция разыскивает подозреваемых.
Таким образом, девушка стала уже 99-й жертвой в арабском секторе с начала года, и 14 - с начала этого месяца.
הצעירה שנורתה למוות בגליל המערבי ספגה איומים על רקע נטייתה המיניתhttps://t.co/OXWPI8q7PN pic.twitter.com/zsJrMrZV3K— ynet עדכוני (@ynetalerts) June 9, 2023