



Убийство 15-летней девушки в Галилее: появились новые подробности

Появились новые подробности сегодняшней стрельбы в Западной Галилее, в результате которой погибла 15-летняя девушка.



По данным Ynet, как выяснилось, жертве поступали угрозы из-за ее сексуальной ориентации.



По версии следствия, девушке-подростку угрожали ее собственные родственники. По факту убийства начато расследование. Полиция разыскивает подозреваемых.



Таким образом, девушка стала уже 99-й жертвой в арабском секторе с начала года, и 14 - с начала этого месяца.

