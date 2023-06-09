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Убийство 15-летней девушки в Галилее: появились новые подробности
09.06.2023 19:35 Алина Груднева

Убийство 15-летней девушки в Галилее: появились новые подробности

Появились новые подробности сегодняшней стрельбы в Западной Галилее, в результате которой погибла 15-летняя девушка.

По данным Ynet, как выяснилось, жертве поступали угрозы из-за ее сексуальной ориентации.

По версии следствия, девушке-подростку угрожали ее собственные родственники. По факту убийства начато расследование. Полиция разыскивает подозреваемых.

Таким образом, девушка стала уже 99-й жертвой в арабском секторе с начала года, и 14 - с начала этого месяца.
 

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