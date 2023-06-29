



Убийственная сила природы: В Краснодаре мужчина погиб от молнии – видео

Молния убила крымчанина в Краснодаре, когда тот перебегал дорогу. Об этом сообщил местный Telegram-канал.



Момент смерти мужчины попал на камеру видеонаблюдения. Шансов выжить у него не было.



Специалисты напоминают, что во время молнии нельзя бегать. Кроме того, крайне опасно находиться вблизи линий электропередач во время грозы. Электричество в любом виде притягивает молнию.



Температура во время разряда молнии достаточно высока, однако, она проходит сквозь тело в считанные секунды и не всегда приводит к роковым ожогам.



По оценкам медиков, умирает от 5% до 30% пораженных разрядом молнии. Шансы на выживание значительно повышаются, если рядом находится человек, умеющий делать искусственное дыхание и массаж сердца.