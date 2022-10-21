



Убийцу бабушки задержали в аэропорту Бен-Гурион





Подозреваемый в убийстве своей бабушки в 2018 году был арестован после того, как скрывался несколько лет.



В марте 2018 года тело 60-летней женщины было найдено в ее доме в Пардес Хана со следами насилия. В начале расследования возникло подозрение, что к ее убийству причастен внук покойной. Внук, 23-летний житель Каркура, выехал из страны за границу еще до того, как было найдено тело покойной, и с тех пор находился там.



Вечером 20 октября подозреваемый прилетел в аэропорт Бен-Гурион - и был арестован. Расследование продолжается.

