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Убийцу бабушки задержали в аэропорту Бен-Гурион
21.10.2022 10:09 Аркадий Бочаровский

Убийцу бабушки задержали в аэропорту Бен-Гурион



Подозреваемый в убийстве своей бабушки в 2018 году был арестован после того, как скрывался несколько лет.

В марте 2018 года тело 60-летней женщины было найдено в ее доме в Пардес Хана со следами насилия. В начале расследования возникло подозрение, что к ее убийству причастен внук покойной. Внук, 23-летний житель Каркура, выехал из страны за границу еще до того, как было найдено тело покойной, и с тех пор находился там. 

Вечером 20 октября подозреваемый прилетел в аэропорт Бен-Гурион - и был арестован. Расследование продолжается.
 

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