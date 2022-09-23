



Убийце Елены Гранберг предъявлено обвинение

Джейсон Блейз обвиняется в предумышленном убийстве 27-летней женщины, совершенном в городе Реховот, после того как жертва отвергла его романтические ухаживания.



В обвинительном заключении, предъявленном в пятницу, говорится, что у обвиняемого был обнаружен нож, которым он нанес Елене Гранберг несколько ранений. от которых она скончалась.



30-летний Джейсон Блейз признался следователям, что совершил убийство.



Согласно обвинительному заключению, Блейз несколько раз спрашивал Гранберг в течение их четырехлетней дружбы, не хочет ли она сделать их отношения романтическими. После очередного отказа Блейз решил убить женщину и сжечь ее тело.



За два дня до убийства Блейз купил нож и подготовил две бутылки с бензином. Несмотря на признание в содяеном, Блейз утверждет, что убийство было случайным.



В день убийства Блейз отвез жертву из ее дома в Ришон-ле-Ционе в несколько мест в Реховоте, прежде чем они должны были навестить ее сестру в ее квартире в Реховоте.



"По пути Блейз остановился на парковке железнодорожного вокзала в Реховоте, чтобы осуществить свой план, а затем нанес жертве несколько ударов ножом в шею, спину и руки, от которых девушка умерла", — говорится в обвинительном заключении.



Затем он проехал небольшое расстояние и остановился возле поля, где положил тело на землю, облил его бензином, но по неизвестным причинам не поджег.



Первое признание Блейз сделал сразу после госпитализации из-за того, что пытался покончить с собой. Психиатрическая экспертиза признала его пригодным для судебного разбирательства.

