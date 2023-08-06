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“Убийца”: В России избили безногого ветерана войны в Украине
06.08.2023 19:40 Евгения Маркова

“Убийца”: В России избили безногого ветерана войны в Украине

В Забайкальском крае компания из восьми человек избила российского ветерана, потерявшего ногу на войне в Украине. Об этом сообщает "Крымский ветер".

Жители Нерчинско-Заводского округа сообщили о том, что на бывшего военного напала компания из восьми человек. Его попытался защитить другой ветеран, также оставивший свою ногу на украинской земле. Но силы оказались неравными.

В адрес потерпевшего звучали оскорбления, его называли "убийцей". С него сорвали и выбросили боевые награды, а автомобиль разбили.

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