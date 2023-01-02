



Убийца израильтянки в Дюссельдорфе лечился от наркозависимости

Шуламит, сестра убитой в Дюссельдорфе Моран Кайзер рассказала 12-му каналу о произошедшем.



Шуламит говорит: "Все, что мы сейчас понимаем, это то, что она была убита, и мы не знаем - как и почему. Мы можем только предполагать". Она заявила, что Моран и ее партнер провели новогоднюю ночь вместе. "Неясно, были ли в доме в это же время другие люди, возможно, кто-то из них был соучастником преступления. Не исключено, что между ними вспыхнула ссора - это могло побудить его к действиям".



"Моран была особенной женщиной, энергичной, счастливой и с огромным сердцем. Она любила Израиль и хотела жить здесь, но из-за отца своей маленькой дочери, который живет здесь, она время от времени откладывала желание вернуться в Израиль", - добавила сестра Шуламит.



Шуламит описала сложные отношения между Моран и ее партнером. Она сказала, что Моран начала встречаться с ним в последние несколько месяцев, упомянула, что он жил в лечебном учреждении для наркоманов и что его психическое состояние могло быть нестабильным. "Я недавно говорила с ней об их отношениях. Он кажется мне необычным человеком, она сказала мне, что может уйти от него. Мы не представляли себе, что он может причинить ей боль, и уж точно не думали, что он зарежет ее".



Шуламит добавила, что партнер Морана вызвал подозрение у их матери, которая жила в этом районе. "Она утверждала, что в нем было что-то очень сомнительное, она думала, что он ворует в магазинах. Он прятал дома много денег, хотя совсем не работал", - продолжила она.