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Убийца Дарьи Дугиной заочно арестована судом
02.11.2022 11:49 Ольга Белозерова

Убийца Дарьи Дугиной заочно арестована судом

Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - заявили в суде. 

Как сообщается, Наталье Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной, грозит в России от 8 до 20 лет лишения свободы.

Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье. Уже 22 августа ФСБ РФ установила, что за убийством "стоят" украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк. 

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