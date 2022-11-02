



Убийца Дарьи Дугиной заочно арестована судом

Басманный суд Москвы заочно арестовал Наталью Вовк по обвинению в убийстве Дарьи Дугиной.



Об этом сообщают РИА Новости.



"Суд избрал в отношении Вовк меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - заявили в суде.



Как сообщается, Наталье Вовк, обвиняемой в убийстве Дугиной, грозит в России от 8 до 20 лет лишения свободы.



Дарья Дугина, дочь Александра Дугина, погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье. Уже 22 августа ФСБ РФ установила, что за убийством "стоят" украинские спецслужбы, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк.