



У жителя Беэр-Шевы угнали авто: он нашел его в пещере

У жителя Беэр-Шевы угнали дорогостоящий джип Wrangler Rubicon. Об угоне владельцу сообщил представитель компании Ituran, которая предоставляет услуги по поиску и отслеживанию украденных автомобилей.



Выйдя на улицу потерпевший обнаружил, что автомобиля, который оценивается в 400 тысяч шекелей, действительно нет.



Благодаря установленному на транспортном средстве отслеживающему устройству автомобиль удалось найти. Его спрятали в пещере на территории бедуинской диаспоры.



В полиции рассказали, что подобные автомобили чаще всего используют для перевозки контрабанды оружия и наркотиков через границы.



Владелец найденного джипа поблагодарил сотрудников полиции и рассказал журналистам, что живет в строящемся районе Беэр-Шевы, где половина домов еще не заселена и очень напряженная криминальная обстановка.