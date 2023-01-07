У водителя возле Джальджулии остановилось сердце во время движения
Днем, 7 января, у 71-летнего мужчины остановилось сердце, когда он находился за рулем.
Он потерял сознание во время движения возле Джальджулии.
В результате автомобиль столкнулся с другим транспортным средством и остановился.
К счастью, за ним по дороге ехал медик, который сделал ему искусственное дыхание и провел сердечно-легочную реанимацию.
После этого пострадавший водитель был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе. Его состояние оценивается как тяжелое.