Новости » Происшествия
У водителя возле Джальджулии остановилось сердце во время движения
07.01.2023 19:03 Алина Груднева

У водителя возле Джальджулии остановилось сердце во время движения

Днем, 7 января, у 71-летнего мужчины остановилось сердце, когда он находился за рулем.

Он потерял сознание во время движения возле Джальджулии.

В результате автомобиль столкнулся с другим транспортным средством и остановился.

К счастью, за ним по дороге ехал медик, который сделал ему искусственное дыхание и провел сердечно-легочную реанимацию.

После этого пострадавший водитель был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе. Его состояние оценивается как тяжелое.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы