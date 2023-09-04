



У турецкого истребителя F-4 отвалился топливный бак и упал на парковку – видео

Утром 4 сентября запасной топливный бак самолета турецких ВВС F-4 Phantom II упал на два автомобиля, припаркованные на стоянке штаб-квартиры турецкой нефтяной корпорации Turkish Petroleum Corporation в Анкаре. Об этом сообщает The Daily Mail.



На кадрах видно, что большой топливный бак повредил лобовое стекло и крышу еще и третьего автомобиля. О пострадавших не сообщают.



Истребитель, бак которого упал в Анкаре, взлетел с военной базы “Эскишехир” к северо-западу от города, где проходит авиационный фестиваль. Впоследствии самолет вернулся на базу.



"Самолет, о котором идет речь, приземлился на площади Эскишехир. Погибших и раненых не было. Детальное техническое расследование по этому вопросу продолжается", – пояснили в турецком Минобороны.



"Если бы кто-то находился в машине, он мог погибнуть. Это пример полного невежества и некомпетентности", – возмущены очевидцы.



McDonnell Douglas F-4 Phantom II – американский двухместный, двухтурбинный, всепогодный сверхзвуковой истребитель и истребитель-бомбардировщик. Появился на вооружении в США с 1961 года. По состоянию на 2012 год, спустя 63 года после первого взлета, F-4 активно используется вооруженными силами Ирана, Южной Кореи, Греции и Турции.