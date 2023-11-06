



У синагоги в Мальме призывали "бомбить Израиль" и сожгли израильский флаг

Демонстрант сжег израильский флаг у единственной синагоги в шведском городе Мальме, в то время как около десятка других протестующих скандировали "бомбить Израиль", размахивая палестинскими флагами.



На видеозаписях инцидента не было видно присутствия полиции у синагоги, которая уже несколько лет является объектом антисемитских актов вандализма. Антиизраильский митинг был организован в знак протеста против атак Израиля на ХАМАС в Газе.



Европейский еврейский конгресс осудил этот инцидент. "Запугивание еврейской общины и обвинение ее в событиях на Ближнем Востоке - это вопиющий антисемитизм", - было написано в сети X.

