



У школьницы в кармане взорвался смартфон

В Москве школьница получила ожоги после того, как в ее кармане загорелся смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошел в одной из школ в районе Некрасовка. По данным канала, девочка оперлась на перила смартфоном, который в тот момент находился в ее кармане. Из-за давления аккумулятор гаджета деформировался, после чего из него пошел дым.



Пока школьница доставала смартфон из кармана, она успела получить ожоги рук. После того, как она отбросила телефон, он загорелся и вспыхнул. Его потушил огнетушителем оказавшийся рядом учитель истории.