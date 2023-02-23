Новости » Происшествия
У посольства Швейцарии в РФ нашли подозрительный пакет: работают саперы
23.02.2023 11:25 Алина Груднева

У посольства Швейцарии в РФ нашли подозрительный пакет: работают саперы

Утром, 23 февраля, на территории посольства Швейцарии в Москве охранник при обходе нашел подозрительный прозрачный пакет.

Telegram-канал SHOT сообщал о том, что внутри, вероятно, были две ручные гранаты.

Во втором подозрительном пакете были горошины, которые, по предварительным данным, являются шариками для страйкбола.

На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Саперы изучают содержимое пакетов. Территория посольства оцеплена. Дипломатическое учреждение временно прекратило работу.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы