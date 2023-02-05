



У Почты Израиля угнали автомобиль с паспортами с визами США

Неизвестные преступники угнали машину доставки Почты Израиля, в которой находились 28 паспортов с обновленными визами США. Ни один подозреваемый еще не арестован.



Ограбление произошло в прошлый вторник в Нетании, когда автомобиль направлялся в сторону Кфар-Сабы.



В машине доставки помимо паспортов было еще несколько ценных предметов, и в настоящее время полиция не уверена, была ли кража намеренно направлена ​​на паспорта или это было просто совпадение, и грабители просто угнали автомобиль, не зная, что находится внутри.



Тем не менее, полиция начала расследование и собирается информировать ШАБАК, поскольку есть опасения, что паспорта могут оказаться в руках преступников.