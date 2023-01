У Pepsi сломался только что купленный грузовик Tesla Semi

Tesla представила серийную версию своего электрического грузовика Semi и поставила первые машины в прошлом месяце. Одним из первых покупателей стала компания Pepsi, но одна из ее машин уже сломалась и нуждается в буксировке.



Электрический грузовик Tesla Semi с логотипом Pepsi заметили во время буксировки. Сразу же распространились сомнения в надежности грузовиков от Илона Маска, уже ранее подвергшихся критике из-за несоответствия реальных характеристик заявленным.



Изображения Semi на буксире были впервые опубликованы на Reddit. Пользователь утверждает, что новый грузовик был замечен в Сакраменто, штат Калифорния, где PepsiCo ранее подтвердил их использование для обслуживания своего соседнего объекта. Ни одна из компаний, не комментирует ситуацию и не объясняет, что могло пойти не так с новенькой Tesla Semi.



Пользователи критично относящиеся к деятельности автопроизводителя считают это провалом и шутят о "нулевых выбросах", мол, выхлопные газы продуцирует только буксир.



Однако издание Electrek с ними не согласно. Перед началом поставки грузовика Tesla начала создавать команду для обслуживания грузовиков Tesla Semi в Калифорнии, включая мобильных техников для выезда к клиентам. Поэтому, по мнению издания, именно то, насколько хорошо компания справится с сервисом и ремонтом машин определит реальный успех или провал Semi.

$TSLA semi getting towed on Gerber Road. Say it ain’t so. pic.twitter.com/QcIKm099cP