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У офиса Форум Кохелет арестован подполковник Сайерет Маткаль
09.03.2023 09:11 Аркадий Бочаровский

У офиса Форум Кохелет арестован подполковник Сайерет Маткаль


Подполковник резерва Рон Шараф, один из командиров элитного спецназа Сайерет Маткаль, был арестован во время акции протеста резервистов "Братья по оружию" у входа в офис "Форума Кохелет".

Форум Кохелет - консервативный исследовательский институт, принимавший участие в разработке законопроектов о правовой реформе. Около 100 человек провели демонстрацию у здания офиса в Иерусалиме, а резервисты заблокировали вход в него мешками с цементом и колючей проволокой.

 

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