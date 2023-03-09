



У офиса Форум Кохелет арестован подполковник Сайерет Маткаль



Подполковник резерва Рон Шараф, один из командиров элитного спецназа Сайерет Маткаль, был арестован во время акции протеста резервистов "Братья по оружию" у входа в офис "Форума Кохелет".



Форум Кохелет - консервативный исследовательский институт, принимавший участие в разработке законопроектов о правовой реформе. Около 100 человек провели демонстрацию у здания офиса в Иерусалиме, а резервисты заблокировали вход в него мешками с цементом и колючей проволокой.



