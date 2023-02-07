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У Николая Сванидзе - септический шок
07.02.2023 13:12 Аркадий Бочаровский

У Николая Сванидзе - септический шок

Телеграм-канал Mash со ссылкой на источники сообщает детали о состоянии здоровья журналиста Николая Сванидзе, о госпитализации которого с отеком легких ранее сообщили российские СМИ.

По сведениям канала, пациент находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сообщается, что медики диагностировали у него дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии, а также обнаружили хроническую ишемию головного мозга и гипертонию третьей стадии.
"Плюсом — диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок", - сказано в сообщении.

Сванидзе был госпитализирован 5 февраля из-за ухудшения самочувствия. В течение двух недель до поступления в больницу он жаловался на затрудненное дыхание.

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