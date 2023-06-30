



У нескольких активистов группы “Ахим Бэ Нешек” отозвали лицензии на оружие

Как минимум у семи участников движения протеста против судебной реформы “Ахим Бэ Нешек” отозвали лицензии на ношение оружия, активисты получили уведомления от Министерства национальной безопасности с призывом сдать оружие в полицейский участок.



Группа “Ахим Бэ Нешек” стала одной из самых активных протестных организаций в стране в последние месяцы, в том числе ее активисты возглавили во вторник “Огненный митинг” возле дома министра юстиции Ярива Левина в Модиине.



Шесть членов группы были арестованы после того, как протестующие сожгли шины и перекрыли дороги перед домом Левина. Позже их отпустили под домашний арест, запретили въезд в Модиин на 15 дней и запрет на участие в каких-либо акциях протеста на 10 дней.



“В ближайшие недели мы усилим борьбу за характер страны, и народ Израиля должен всеми силами присоединиться к усилиям по защите демократии”, – заявили участники группы во вторник 27 июня.