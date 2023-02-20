



У Костомарова поражена четверть головного мозга

У российского фигуриста Романа Костомарова поражена четверть головного мозга, состояние прославленного спортсмена оценивается как критическое. Об этом сообщает SHOT.



По данным телеграм-канала, поражение лёгких — больше не главная проблема олимпийского чемпиона. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.