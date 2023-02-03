



У Костомарова началось отмирание конечностей

Уже три недели олимпийский чемпион и партнер Татьяны Навки Роман Костомаров находится в реанимации больницы в Коммунарке, куда попал 10 января в связи с прогрессирующей пневмонией. На сегодняшний день состояние Костомарова удалось стабилизировать.



Фигуриста уже отключили от аппарата ЭКМО, который насыщал кровь кислородом, но держат на ИВЛ — дышать самостоятельно он не может. Тем не менее, динамика положительная: температура снизилась, Костомаров пришел в себя. Но речи о выписке пока не идет. Но главное испытание для спортсмена и его близких еще впереди - некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках скорее всего будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий, говорят врачи.



В данный момент организм фигуриста не готов к хирургическому вмешательству, поэтому врачи ждут подходящего момента. В будущем Костомаров скорее всего отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей.



Костомаров был госпитализирован с сильными болями в груди и подозрением на ковид. Тесты показали отрицательный результат, но у спортсмена диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая привела к гидротораксу и сепсису. По мнению врачей, легкие Романа были слишком ослаблены, поэтому болезнь развилась стремительно после того как спортсмен понырял в прорубь.