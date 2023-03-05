



У Костомарова может начаться повторный сепсис

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров постепенно приходит в себя. Об этом стало известно в воскресенье, 5 марта.



По информации «Известий», при этом у врачей есть подозрение, что у бывшего спортсмена снова начался сепсис, так как у него синеет одна рука.

Отмечается, что в ближайшее время с Костомаровым начнет работать психолог. Сейчас с ним постоянно находится его жена, бывшая фигуристка Оксана Домнина.



Врачи предупредили, что после стабилизации состояния фигуриста ждет длительная реабилитация.