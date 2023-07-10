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Revolut
10.07.2023 01:37 Евгения Маркова

У компании Revolut украли 20 млн долларов из-за ошибки в системе

Из-за ошибки в платежной системе финтех-сервиса в США злоумышленники смогли украсть у компании Revolut более $20 млн. Преступники пользовались лазейкой в ​​течение нескольких месяцев. Об этом Financial Times рассказали три источника, знакомых с делом.

Как объяснили специалисты, к исчезновению денег привели отличия европейской и американской платежных систем – при отклонении некоторых транзакций Revolut ошибочно возвращал средства из своих денег.

Злоумышленники побуждали людей совершать дорогостоящие покупки, отклонявшиеся впоследствии, а вернувшиеся на счет средства обналичивали через банкоматы.

О проблеме стало известно только когда банк-партнер в США сообщил компании, что на ее счетах хранится меньше денег, чем должно было быть.

Часть денег удалось вернуть, а в компании Revolut отказались от комментариев.

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