



У компании Revolut украли 20 млн долларов из-за ошибки в системе

Из-за ошибки в платежной системе финтех-сервиса в США злоумышленники смогли украсть у компании Revolut более $20 млн. Преступники пользовались лазейкой в ​​течение нескольких месяцев. Об этом Financial Times рассказали три источника, знакомых с делом.



Как объяснили специалисты, к исчезновению денег привели отличия европейской и американской платежных систем – при отклонении некоторых транзакций Revolut ошибочно возвращал средства из своих денег.



Злоумышленники побуждали людей совершать дорогостоящие покупки, отклонявшиеся впоследствии, а вернувшиеся на счет средства обналичивали через банкоматы.



О проблеме стало известно только когда банк-партнер в США сообщил компании, что на ее счетах хранится меньше денег, чем должно было быть.



Часть денег удалось вернуть, а в компании Revolut отказались от комментариев.