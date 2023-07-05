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У китаянки перестали гнуться пальцы из-за постоянного использования смартфона
05.07.2023 02:32 Евгения Маркова

У китаянки перестали гнуться пальцы из-за постоянного использования смартфона

У жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, несколько дней подряд не выпускавшей из рук мобильный телефон, перестали сгибаться пальцы. Об этом сообщает Shanghaiist.

Проблемы начались после того, как женщина ушла в недельный отпуск. Все это время она провела с телефоном в руке, откладывая его только перед сном.

Через несколько дней у нее стала болеть кисть правой руки, а пальцы, которыми она держала телефон, застыли в одном положении. Ей пришлось обратиться к врачу.

У женщины диагностировали теносиновит – недуг воспалительного характера, поражающий соединительнотканевые оболочки, расположенные рядом с сухожилием. После лечения подвижность пальцев восстановилась.

Чтобы избежать повторения этой ситуации, врач посоветовал ей время от времени откладывать телефон и давать руке отдохнуть.

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