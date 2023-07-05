



У китаянки перестали гнуться пальцы из-за постоянного использования смартфона

У жительницы китайского города Чанша, провинция Хунань, несколько дней подряд не выпускавшей из рук мобильный телефон, перестали сгибаться пальцы. Об этом сообщает Shanghaiist.



Проблемы начались после того, как женщина ушла в недельный отпуск. Все это время она провела с телефоном в руке, откладывая его только перед сном.



Через несколько дней у нее стала болеть кисть правой руки, а пальцы, которыми она держала телефон, застыли в одном положении. Ей пришлось обратиться к врачу.



У женщины диагностировали теносиновит – недуг воспалительного характера, поражающий соединительнотканевые оболочки, расположенные рядом с сухожилием. После лечения подвижность пальцев восстановилась.



Чтобы избежать повторения этой ситуации, врач посоветовал ей время от времени откладывать телефон и давать руке отдохнуть.