



У ЧВК “Вагнер” есть полный план мобилизации на случай смерти Пригожина

Российское издание “Редовка”, тесно связанное с Пригожиным, сообщило, что у частной военной компании есть “давно отлаженный механизм действий в случае гибели Евгения Пригожина или Дмитрия Уткина, вне зависимости от того, кто виновен в их смерти”. После катастрофы каналы, связанные с “Вагнером”, опубликовали серию мстительных сообщений, обещая возмездие, если их лидер будет признан мертвым, и объявив ответственных за это людей “предателями России”.



“Все указывает на то, что Путин устранил его, он восстанавливает свой контроль”, – заявил Джон Сойерс в программе “Сегодня” на BBC Radio 4. “Он ясно дает понять всем как внутри России, так и за ее пределами, что не собирается терпеть никаких вызовов”.



“Для авторитарных режимов инициирование чисток является важной частью сохранения контроля. Именно так Сталину удалось сохранять контроль над Россией почти три десятилетия”, – считает ведущий.



Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее отмечал, что для Путина “месть – это блюдо, которое лучше всего подавать холодным”, назвав российского президента “истинным апостолом расплаты”.



Однако смерть Пригожина пока официально не подтверждена, что позволяет не исключать версию, что руководитель группы “Вагнер” все еще жив.

