



У ЦАХАЛа украли танк



С базы ЦАХАЛа в районе развязки Элиаким был украден танк, начато расследование.



Полиция начала совместное с ЦАХАЛем расследование по факту кражи танка с тренировочной военной базы в районе развязки Элиаким.



В результате проведенных следственных мероприятий танк был обнаружен на территории пункта приема металлолома в районе Нешер.



По результатам предварительного расследования обстоятельств дела есть подозрение, что танк не является действующим и был похищен с места происшествия по причинам, которые на данном этапе выясняются.

