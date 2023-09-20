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У ЦАХАЛа украли танк
20.09.2023 11:36 Аркадий Бочаровский

У ЦАХАЛа украли танк


С базы ЦАХАЛа в районе развязки Элиаким был украден танк, начато расследование.

Полиция начала совместное с ЦАХАЛем расследование по факту кражи танка с тренировочной военной базы в районе развязки Элиаким.

В результате проведенных следственных мероприятий танк был обнаружен на территории пункта приема металлолома в районе Нешер.

По результатам предварительного расследования обстоятельств дела есть подозрение, что танк не является действующим и был похищен с места происшествия по причинам, которые на данном этапе выясняются.
 

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