



У беременной фанатки начались схватки прямо на концерте Тейлор Свифт

Тори Хеджес, празднующая рождение сына, рассказала, что у нее начались роды в необычном месте – на концерте Тейлор Свифт.



Тори оставалось еще несколько недель до родов, когда она пошла на концерт Swift Eras Tour в Цинциннати с подругой. Хеджес, сидевшая за сценой в верхнем ярусе стадиона, рассказала, что спускалась вниз после того, как шоу закончилось, когда у нее отошли воды.



“Буквально не прошло и 20 минут после того, как Тейлор Свифт сошла со сцены, мы собрались уходить спускаясь по трапу. Именно тогда я подумала: “Кажется, мне нужно в уборную”, – поделилась Тори. “Когда моя подруга поняла, что происходит, она начала сходить с ума и позвала первого попавшегося человека, которого смогла найти за пределами уборной”.



Звонок в службу экстренной помощи сделал незнакомец Нико Лакобуччи.



“Я даже не знал ее имени, и это самое смешное. Мне пришлось спросить ее имя , чтобы вызвать скорую”, – сказал Лакобуччи.



Скорая помощь увезла Хеджес со стадиона в больницу, где родился ее сын Лайл.