



У берегов Вьетнама из-за пожара на судне сгорели 4500 автомобилей

У берегов Вьетнама загорелось судно, следовавшее из Южной Кореи, с 4500 новыми автомобилями Chery на борту. Об этом сообщает Tuoi Tre Online.



По предварительным данным, все машины, которые находились на корабле, уничтожены или существенно повреждены огнем. Грузовое судно Ah Shin перевозило, в том числе и электромобили, что существенно затруднило процесс тушения, так как использовать обычную воду в таком случае нельзя.



После обнаружения возгорания команда Ah Shin использовала всю углекислоту, имеющуюся на борту – около 50 тонн. Однако, это не помогло, и огонь продолжил разрастаться. Тогда капитан запросил разрешение направить корабль в портовый город Вунгтау для пополнения запасов средств для тушения пожара.



Сообщается, что спустя более чем сутки, пожар на судне в основном локализован. Все члены экипажа остаются на борту, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.