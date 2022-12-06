



У берегов Турции образовалась пробка из танкеров

У побережья Турции образовалась большая пробка из танкеров с нефтью.

Это произошло на фоне вступления в силу решения западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть.

Согласно новым правилам, каждый танкер должен представить турецким властям все сертификаты, необходимые для соблюдения закона. В частности, они должны подтвердить страховое покрытие на такие случаи, как разливы нефти и столкновения.

По данным Financial Times, танкеры с российской нефтью не могут получить доступ к западному морскому страхованию, если только "черное золото" не продается по ценовому пределу G7 в размере 60 долларов за баррель.