Новости » Происшествия
У берегов Турции образовалась пробка из танкеров
06.12.2022 07:19 Алина Груднева

У берегов Турции образовалась пробка из танкеров

У побережья Турции образовалась большая пробка из танкеров с нефтью.

 
Это произошло на фоне вступления в силу решения западных стран об установлении потолка цен на российскую нефть.
 
Согласно новым правилам, каждый танкер должен представить турецким властям все сертификаты, необходимые для соблюдения закона. В частности, они должны подтвердить страховое покрытие на такие случаи, как разливы нефти и столкновения.
 
По данным Financial Times, танкеры с российской нефтью не могут получить доступ к западному морскому страхованию, если только "черное золото" не продается по ценовому пределу G7 в размере 60 долларов за баррель.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы