



У берегов Туниса затонула очередная лодка с мигрантами: среди жертв - дети

В среду, 13 сентября, у побережья Туниса затонула очередная лодка с мигрантами.



Это случилось недалеко от города Сфакс.



Береговой охране удалось спасти 21 человека, которые были на борту потерпевшей крушение лодки.



По предварительным данным, среди погибших оказались женщина и трое детей. Всего погибли четыре человека.



Ситуация с мигрантами выходит из-под контроля. Итальянский Красный Крест бьет тревогу по поводу гуманитарной ситуации на сицилийском острове Лампедуза после того, как за один день туда прибыло более 5000 человек на более чем 100 лодках. Правительство призывают отправить нелегалов на материк.