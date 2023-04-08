



У берегов Туниса разбилась лодка с мигрантами

В субботу, 8 апреля, недалеко от побережья Туниса затонула лодка, перевозившая мигрантов.



Об этом Reuters сообщил представитель судебной власти страны.



По предварительным данным, минимум 20 африканских мигрантов пропали без вести.



Они пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию. Точное количество людей, которые были на лодке, устанавливается.



Береговая охрана спасла с той же лодки еще 17 человек у южного города Сфакс. Двое находятся в критическом состоянии.



