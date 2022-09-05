У берегов Латвии потерпел крушение самолет
У латвийского побережья в Балтийское море потерпел крушение самолет Cessna.
По данным LETA, на борту находились несколько человек.
Выяснилось, что самолет принадлежал немецкому бизнесмену Карлу Гиземанну. Он и члены его семьи были на борту.
В частности, с Гиземанном летели его жена, двое детей и две собаки. Самолетом управлял сам бизнесмен. Он сообщил о разгерметизации судна, после чего с ним пропала связь. Ведутся поиски.
По данным издания, Гиземанн с семьей часто летали из Кельна на виллу в Испании.