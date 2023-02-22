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У берегов Краснодарского края сухогруз разломился пополам
22.02.2023 03:38 Наталья Богинская

У берегов Краснодарского края сухогруз разломился пополам

В Черном море у побережья Краснодарского края 21 февраля потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Судно перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа, все граждане России.

Как отмечается, сухогруз переломился из-за шторма. Высота волн в районе крушения достигала трех метров.

МЧС России сообщила, что всех членов экипажа уже благополучно подняли на спасательные судна. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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