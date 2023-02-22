



У берегов Краснодарского края сухогруз разломился пополам

В Черном море у побережья Краснодарского края 21 февраля потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, сообщила пресс-служба Росморречфлота.



Судно перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа, все граждане России.



Как отмечается, сухогруз переломился из-за шторма. Высота волн в районе крушения достигала трех метров.



МЧС России сообщила, что всех членов экипажа уже благополучно подняли на спасательные судна. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.