У берегов Краснодарского края сухогруз разломился пополам
В Черном море у побережья Краснодарского края 21 февраля потерпел крушение сухогруз Seamark, следовавший под флагом Коморских островов, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
Судно перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа, все граждане России.
Как отмечается, сухогруз переломился из-за шторма. Высота волн в районе крушения достигала трех метров.
МЧС России сообщила, что всех членов экипажа уже благополучно подняли на спасательные судна. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сухогруз разломило пополам в море недалеко от Новороссийска. Проводится спасательная операция по вызволению моряков судна Seamark, затонувшего в районе Кабардинки, на борту находилось 11 россиян. pic.twitter.com/nBJIUA6hvE— dymkag (@dymkag) February 21, 2023