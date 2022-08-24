



У берегов Кипра нашли новые газовые месторождения

Энергетические компании TotalEnergies и ENI сообщили об обнаружении значительных запасов газа в скважине Cronos-1 на шельфе Кипра. Голого-разведывательные работы подтвердили общую чистую газовую производительность более 260 метров, передает Reuters.



В TotalEnergies отмечают, что это открытие является подтверждением правильной стратегии разведки, сосредоточенной на открытии ресурсов с низкой технической стоимостью и низкими выбросами углерода.



По мнению старшего вице-президента по разведке TotalEnergies Кевина Маклаклана, новые газовые месторождения дадут усилить энергетическую безопасность и могут стать дополнительными источниками поставки газа в Европу.