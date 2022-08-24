



У берегов Италии затонула шикарная яхта российского олигарха - СМИ

У берегов Италии затонула 40-метровая яхта "My Saga".



Как сообщает BAZA со ссылкой на итальянскую прессу, владельцем яхты является российский бизнесмен Геннадий Айвазян, совладелец "Кузбассразрезугля".



Мега-яхта пошла на дно в заливе Сквилачче, когда направлялась из Галлиполи в Милаццо.



"Экипаж сообщил о попадании воды на борт, а затем эвакуировался. Судно российского олигарха пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и яхта затонула", - пишет BAZA.



Стоимость яхты оценивается в 50 миллионов долларов.



