Новости » Происшествия
У берегов Италии затонула шикарная яхта российского олигарха - СМИ
24.08.2022 19:39 Ольга Белозерова

У берегов Италии затонула шикарная яхта российского олигарха - СМИ

У берегов Италии затонула 40-метровая яхта "My Saga".

Как сообщает BAZA со ссылкой на итальянскую прессу, владельцем яхты является российский бизнесмен Геннадий Айвазян, совладелец "Кузбассразрезугля". 

Мега-яхта пошла на дно в заливе Сквилачче, когда направлялась из Галлиполи в Милаццо. 

"Экипаж сообщил о попадании воды на борт, а затем эвакуировался. Судно российского олигарха пытались отбуксировать в порт, но погодные условия ухудшились и яхта затонула", - пишет BAZA. 

Стоимость яхты оценивается в 50 миллионов долларов. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы