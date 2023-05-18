



У берегов Ашкелона арестован траулер





Траулер был арестован морским подразделением Управления природы и парков. Корабль был задержан из-за того, что он плавал без соответствующей лицензии и в нарушение правил рыболовства в запрещенной зоне вблизи Ашкелона.



Во время инспекции морским подразделением Управления природы и парков был обнаружен траулер, который вел лов на меньшей глубине, чем разрешено, и в запрещенной для ловли зоне, закрытой для рыболовства. Инспекторы Управления природы и парков потребовали от владельца судна остановиться, а когда он отказался, вызвали на место происшествия наряд морской полиции Ашкелона.



Траулер продолжал отказываться остановиться и остановился только в порту Ашдода, где его ждали инспекторы Управления природы и парков и сотрудники полиции. Проверка на месте показала, что судно в течение длительного периода времени плавало без судовой лицензии, лицензии на рыбную ловлю, подвергая опасности тех, кто плывет на нем, и тех, кто находится рядом с судном в море.

