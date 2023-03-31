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У аэродрома в Подмосковье обнаружили беспилотник — росСМИ
31.03.2023 14:29 Ирина Демьянова

У аэродрома в Подмосковье обнаружили беспилотник — росСМИ

В лесополосе в Подмосковье нашли дрон-квадрокоптер, его обнаружили недалеко от аэродрома Кубинка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, беспилотник был с камерой и усиленным аккумулятором.

“Утром в пятницу в лесополосе рядом с селом Полушкино недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Взрывное устройство в нем не обнаружено”, — отметили там.

Пока неизвестно, кому мог принадлежать дрон.

Еще одно российское издание отмечает, что беспилотник обнаружили в нескольких километрах от аэродрома.

Его нашел прохожий, когда гулял с собакой. Он и вызвал полицию.

“Учитывая все, аппарат упал в лесу недавно — четыре дня назад его там не было”, — пишут СМИ.
 

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