



Тысячи перелетных птиц застряли в Израиле из-за непогоды

Чрезвычайно холодная и дождливая погода, обрушившаяся на Израиль в последние несколько дней, затронула не только жителей, но и тысячи перелетных птиц, которые застряли здесь на пути на север, заявил Еврейский национальный фонд KKL-JNF в среду.



Тысячи птиц застряли в долине Хула на севере Израиля из-за холодных и влажных условий, которые затрудняют их полет.



Инбар Шломит Рубин, полевой менеджер KKL-JNF в долине Хула, объяснил: “Когда идет дождь, птицы должны держать свои перья сухими. Внешние перья построены таким образом, что предотвращают попадание дождя и сохраняют тепло тела”.



По данным Общества охраны природы Израиля SPNI, ежегодно в Израиль прилетает около 100 000 обыкновенных журавлей из России и восточной Скандинавии, причем около 40 000 из них остаются на зимовку. Птицы, которые не зимуют здесь направляются в Африку, обычно к югу от экватора.

