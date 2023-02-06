



Тысячи панических обращений в полицию Израиля из-за землетрясения





После землетрясения, которое ощущалось по всей стране, в штаб-квартиру полиции Израиля к 3:50 утра поступило 3496 сообщений.



Сильное землетрясение, произошедшее в Турции и соседних странах вчера ощутили и в Израиле, особенно на севере и в центре, и многие жители говорят. что были разбужены толчками.



Жительница Хайфы рассказал Walla: "Из-за сильного ветра снаружи я подумала, что это приход шторма "Барбара", прошли долгие секунды, прежде чем я поняла, что толчок был внутри дома". Майя Клюски из кибуца Афиким: "Это было сумасшедшее землетрясение, которое длилось не менее полуминуты. Мы живем на 3-м этаже, разбудили детей и думали, как выбраться из здания, а потом все прекратилось. Сигнализация сработала".



Авиад из Рамат-Гана сказал: "Я начал чувствовать, что пол движется под моими ногами. Я подумал, что это странный приступ головокружения, но потом увидел, что он не прекращается и что все лампы начали двигаться. Мне потребовалась минута, чтобы понять, что, возможно, я должен взять всех, кто спит вокруг меня, и вылететь на улицу. Потом все прекратилось".