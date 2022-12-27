



Тысячи обитателей Петербурга остались без "кайфа" на Новый Год

31-летнюю Анастасию, крупного наркодилера в Петербурге, задержали с 5 кг мефедрона, а дома у неё нашли ещё 322 готовые закладки с разными веществами (α-PVP, гашиш, марихуана) весом 6 кг. Теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы сразу по нескольким частям 228-й статьи.



Анастасия использовала съёмную квартиру как хранилище для наркоты, там же она жила со своим ребёнком. До того, как стать кладмен_кой, она работала инженером в стройфирмах и учителем ОБЖ.