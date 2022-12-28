



Тысячи евреев и арабов опустошают контейнеры, выброшенные на берег у Ашкелона

Вопреки политической ситуации в стране, тысячи людей из всех секторов; ортодоксы, светские, традиционные евреи и бедуины прибыли ночью 28 декабря на берег моря у Ашкелона и бок о бок собирали товары, которые выбросило из моря. "Посмотрите, какое здесь сосуществование", - говорили жители. Из-за шторма девять контейнеров сорвались с корабля, пришвартованного у волнореза в городе, и три из них выбросило на берег.



Даже старожилы не помнят пробок у въезда на пляжи в зимние месяцы, но дрейф контейнеров привел тысячи людей на берег холодной зимой. На въезде в Ашкелон продавец на заправке уже спрашивал: "Вы уже были или еще едете?", и все понимали, что он имеет в виду. Действительно, на спуске к пляжам были пробки. Охад, житель города, выжимает одежду на стоянке: "Здесь все в воде, я тоже зашел, холодновато, удалось достать одеяла, стаканы и домашнюю утварь", - говорит он, вытираясь.



זה נמשך גם בלילה.

חופי אשקלון: משעות אחר הצהריים עשרות אנשים הגיעו לחופי אשקלון למקום בעקבות 3 מכולות שנפלו מאונייה ונסחפו אל החוף לאחר שמצאו בתוכה אחר הצהריים ציוד לתינוקות, כלים חד פעמיים וצעצועים עכשיו נראה כי ישנם דברי חשמל באחת מהמכולות. pic.twitter.com/WM3cJm7RQG — Asslan Khalil (@KhalilAsslan) December 27, 2022

חוף אשקלון, הבוקר..מכולות המכילות צעצועי ילדים ומוצצים, נפלו מאוניה.. pic.twitter.com/Y122XOLFH2 — 🌏News (@kisis007) December 27, 2022

Пляж похож на известный в городе фестиваль "Бриз", сотни людей по ночам собирают со всего, что попадается под руку; Приезжают с сумками, мешками, всем, что можно унести. Грузовики, джипы, квадроциклы, фургоны и даже обычные автомобили превратились в транспортные средства для перевозки грузов. Десятки людей находятся в воде, они достают товары из контейнеров: "Здесь есть все, от одноразовых контейнеров, до предметов домашнего обихода, и даже люди доставали холодильники и одеяла", - говорит Маор.Ясер приехал из Беэр-Шевы с фургоном и заполнил его: "Мы приехали, потому что слышали, что в воду бросают разные вещи. Некоторые из нас вошли и ушли с награбленным", - говорит он.