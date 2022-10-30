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Тысячи человек почтили память Муссолини в Италии
30.10.2022 23:35 Ольга Белозерова

Тысячи человек почтили память Муссолини в Италии

Несколько тысяч одетых в черное сторонников фашизма скандировали и пели во славу Бенито Муссолини. 

Сторонники Муссолини прошли маршем к его склепу через 100 лет после того, как он вошел в Рим и совершил бескровный переворот, сообщает Associated Press.

Как отмечается, организаторы предупредили участников, чтобы они не использовали римское приветствие, которым пользовались фашисты, иначе они рискуют подвергнуться судебному преследованию.

У могилы Муссолини выступила его правнучка, Орсола.

"Спустя 100 лет мы все еще здесь, чтобы отдать дань уважения человеку, которого хотело это государство, и которым мы никогда не перестанем восхищаться", - заявила она, перечисляя под аплодисменты достижения своего именитого родственника.

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