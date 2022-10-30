



Тысячи человек почтили память Муссолини в Италии

Несколько тысяч одетых в черное сторонников фашизма скандировали и пели во славу Бенито Муссолини.



Сторонники Муссолини прошли маршем к его склепу через 100 лет после того, как он вошел в Рим и совершил бескровный переворот, сообщает Associated Press.



Как отмечается, организаторы предупредили участников, чтобы они не использовали римское приветствие, которым пользовались фашисты, иначе они рискуют подвергнуться судебному преследованию.



У могилы Муссолини выступила его правнучка, Орсола.



"Спустя 100 лет мы все еще здесь, чтобы отдать дань уважения человеку, которого хотело это государство, и которым мы никогда не перестанем восхищаться", - заявила она, перечисляя под аплодисменты достижения своего именитого родственника.