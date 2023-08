Тысячам туристов пришлось спасаться от масштабного пожара во Франции

На юго-западе Франции вспыхнул масштабный пожар на территории, граничащей с Испанией.



По данным информационного агентства France Bleu Roussillon, 15 августа возгорание удалось частично локализовать.



Пожар вспыхнул на фоне экстремальной жары и сильного ветра в районе между французскими коммунами Сент-Андре и Аржелес-сюр-Мер в департаменте Восточные Пиренеи.



Местные власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч туристов из четырех кемпингов и двух жилых комплексов, чтобы спасти людей от разбушевавшейся стихии. Когда опасность миновала, путешественникам разрешили вернуться в свои палатки и домики.



По предварительной информации, жертв среди туристов и местного населения нет. Пострадали 17 пожарных. Несколько дорог были перекрыты для движения транспорта.



APOCALYPTIC – The situation with the wildfires in Saint-André in the Pyrénées-Orientales, France, is

out of control



- 13 planes, 3 helicopters and more than 500 firefighters are mobilized

- Several thousand people were evacuated, including campsites

- The fire is out of control… pic.twitter.com/cSAkPkxOyH