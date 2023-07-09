



Тяжелая жара по всему Израилю



Погода в Израиле сегодня, 10 июля, будет от частично облачной до ясной.



В горах ожидается обычная для этого сезона температура. На прибрежной равнине и низменностях - сильная жара, особенно тяжелая тепловая нагрузка - на севере Негева, в северных долинах, в долине реки Иордан, на Мертвом море и Араба. Также будут дуть сильные ветры.



Завтра (понедельник) погода также будет частично облачной, и будет наблюдаться небольшое понижение температуры - в основном в горах и в глубине страны. На севере страны возможен небольшой локальный дождь. Будет дуть сильный ветер.



Во вторник будет от частично облачно до ясно, и будет наблюдаться небольшое повышение температуры, в основном в горах и в глубине страны.