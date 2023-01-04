



Twitter: агентство США потребовало заблокировать 250 000 аккаунтов

В последнем выпуске Twitter Files, опубликованном во вторник, утверждалось, что правительственное агентство США потребовало приостановить действие сотен тысяч учетных записей на платформе социальных сетей.



"Агентство правительства США потребовало заблокировать 250 тысяч аккаунтов, включая журналистов и канадских чиновников", — заявил генеральный директор Twitter Илон Маск, ретвитнув пост журналиста Мэтта Тайбби.

US govt agency demanded suspension of 250k accounts, including journalists & Canadian officials! https://t.co/kcEMMCzF7d — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2023

"Отчет GEC появился на основе данных DHS, распространенных ранее на этой неделе, и включал учетные записи, которые были подписаны на "два или более" китайских дипломатических аккаунта. Как сообщается, список состоит из "почти 250 000" имен, включая канадских официальных лиц и учетную запись CNN", — сказал Тайбби в одном твите, имея в виду Глобальный центр взаимодействия, который он описал как "молодое аналитическое/разведывательное подразделение Государственного департамента".В другом твите офис члена палаты представителей от демократов Адама Шиффа, представляющего Калифорнию, обратился к Twitter с просьбой приостановить действие определенных учетных записей.Тайбби также сообщил, что Twitter "получил поразительное количество запросов от официальных лиц с просьбой заблокировать лиц, которые им не нравятся".